USA beskylder Iran for at sende skræmme-mails til vælgere

- Iran og Rusland har udført specifikke handlinger for at påvirke den offentlige mening i forbindelse med vores valg, siger John Ratcliffe på et pressemøde i Washington D.C. onsdag ifølge mediet CNBC.

Som efterretningschef har han det overordnede ansvar for USA's 17 civile og militære efterretningstjenester, heriblandt CIA.

Ifølge Ratcliffe har både Iran og Rusland blandt andet skaffet sig informationer om amerikanske vælgere.

- Vi har fået bekræftet, at Iran har skaffet sig information om nogle vælgerregistreringer, siger Ratcliffe.

Rusland har ifølge efterretningschefen skaffet sig tilsvarende informationer.

Ratcliffe forklarer ikke, hvordan det er lykkedes at få adgang til oplysninger om vælgere.

Iran har anvendt informationerne til at at sende e-mails til vælgere i adskillige amerikanske delstater. Ifølge Ratcliffe med den hensigt at skræmme vælgere og forsøge at skabe grobund for uroligheder og optøjer.

- Udenlandske aktører kan anvende disse data til at forsøge at viderebringe falske oplysninger til registrerede vælgere i håb om at skabe forvirring og kaos og underminere tilliden til demokratiet i USA, siger efterretningschefen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han nævner ingen konkrete eksempler på forsøg fra russisk side på at påvirke valget.

For at kunne deltage i valget i USA skal man forinden have registreret sig som vælger.

Ved valget 3. november forsøger den republikanske præsident Donald Trump at blive genvalgt, men Demokraternes præsidentkandidat, tidligere vicepræsident Joe Biden, står ifølge meningsmålinger stærkest.

Amerikanske efterretningschefer har tidligere fastslået, at Rusland blandede sig i præsidentvalget i USA i 2016. Det skete i forsøg på at øge Donald Trumps mulighed for at vinde.

John Ratcliffe siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at Iran forsøger at underminere Trumps mulighed for at blive genvalgt.