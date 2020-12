USA begynder at rulle anden coronavaccine ud

Lastbiler vil begynde leverancerne søndag til mere end 3700 steder i USA, og de første forsendelser vil nå frem til sundhedsudbyderne mandag.

Doserne med vaccine beskyttes af sikkerhedsvagter og bliver opbevaret i låste køleskabe, oplyses det.

Inden året er omme, skal Moderna have leveret 20 millioner doser. Det har selskabet aftalt med den amerikanske regering.

Fredag lokal tid godkendte USA's lægemiddelstyrelse, FDA, officielt coronavaccinen fra Moderna til nødbrug.

USA er det første land i verden til at godkende Moderna-vaccinen.

Vaccinen er den anden vaccine, som den amerikanske lægemiddelstyrelse havde til godkendelse på en uge.

Natten mellem den 11. december og 12. december dansk tid nødgodkendte FDA en lignende vaccine fra selskaberne Pfizer og Biontech.

Moderna-vaccinen har ifølge dokumenter fra det amerikanske selskab en effektivitet på 94,1 procent.

Den beskytter yngre mennesker lidt bedre end ældre. For testpersoner under 65 år er effektiviteten 95,6 procent, mens den er 86,4 procent blandt personer på 65 år og opefter.

Modernas vaccine skal kun opbevares ved minus 20 grader i stedet for minus 70 grader, som det er tilfældet med vaccinen fra Pfizer og Biontech.

Moderna-vaccinen er en af de seks vacciner, som Danmark via EU indtil videre har forhåndsindkøbt. Torsdag annoncerede Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, at den fremrykker en mulig godkendelse af Modernas coronavaccine.

Vaccinen kan derfor allerede blive godkendt i EU den 6. januar i stedet for 12. januar, som var den oprindelige dato for en eventuel godkendelse.

Coronavaccinen fra Pfizer og Biontech forventes at blive den første til at få grønt lys i EU. EMA tager stilling til vaccinen mandag den 21. december, og vaccinen forventes at blive godkendt få dage efter.