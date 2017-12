USA beder israelere om at beherske sig efter Trump-melding

USA har bedt Israel om at beherske sig, efter at USA's præsident, Donald Trump, onsdag besluttede, at USA skal anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi anerkender, at I offentligt vil byde nyheden velkommen, men vi beder jer om at beherske jeres offentlige reaktion, skriver USA's udenrigsministerium i et dokument, som Reuters har fået adgang til.