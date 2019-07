USA beder Tyskland sende soldater til Syrien i kampen mod IS

Således har USA bedt den tyske regering om at sende landtropper til Syrien for at støtte den kurdiskledede oprørsgruppe Syriens Demokratiske Styrker (SDF).

Det oplyser James Jeffrey, der er USA's særlige repræsentant for Syrien og koalitionen mod IS.

Han vil have tyskerne til at sende træningssoldater, logistikeksperter og teknikere fra Bundeswehr, det tyske forsvar.

- Vi vil have soldater fra Tyskland til delvist at erstatte vores soldater, siger James Jeffrey til det tyske nyhedsbureau dpa og avisen Welt am Sonntag.

James Jeffrey siger samtidig, at han forventer et svar fra den tyske regering inden udgangen af juli.

Amerikanske styrker har støttet oprørsalliancen SDF, der omfatter den kurdiske milits YPG og andre oprørsgrupper.

I marts generobrede styrker fra SDF den sidste IS-bastion i Syrien. Dog er IS fortsat aktiv i området.

I december sidste år annoncerede USA's præsident, Donald Trump, at han har planer om at hente alle 2000 amerikanske soldater hjem fra det nordøstlige Syrien.

Senere trak han i land og sagde, at han vil lade 400 amerikanske soldater blive i Syrien for at hjælpe med at stabilisere den kurdiske region, der strækker sig over grænsen mellem Irak og Syrien.

Siden har USA arbejdet på at sikre yderligere støtte fra de omkring 80 lande i den internationale koalition mod IS, mens amerikanerne begynder at trække sig ud af Syrien.

Tyskland har støttet koalitionen mod IS uden for Syrien og har blandt andet leveret rekognosceringsfly.

SDF er truet af angreb fra Tyrkiet, der mener, at YPG arbejder sammen med den tyrkisk-kurdiske organisation PKK. Den regnes af tyrkerne som en terrororganisation.

USA's tilstedeværelse i Syrien har været med til at beskytte kurderne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.