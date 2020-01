USA anser ikke længere Kina for at være valutamanipulator

USA anser ikke længere Kina for at være en valutamanipulator.

- Kina har givet håndhævelige løfter om at afholde sig fra konkurrencemæssig devaluering samt løfter om øget gennemsigtighed og ansvarlighed, udtaler finansminister Steven Mnuchin i en meddelelse.

Meddelelsen kommer, to dage før at de to lande ventes at underskrive en foreløbig handelsaftale i Washington.

Aftalen er kommet på plads efter omkring 18 måneders forhandlinger, hvor de to lande har lagt told eller øget allerede eksisterende toldsatser på hinandens varer.

I starten af august 2019 blev Kina officielt betegnet som valutamanipulator af USA - for første gang siden 1994.

Betegnelsen gav finansminister Steven Mnuchin mulighed for at indgå en dialog med Den Internationale Valutafond (IMF) for at eliminere "den uretfærdige konkurrencefordel skabt af Kinas handlinger" oplyste finansministeriet dengang.

Forinden havde USA's præsident, Donald Trump, anklaget Kina for at manipulere med yuanen, da prisen på yuan var blevet svækket til mere end syv yuan for en dollar - for første gang siden finanskrisen i 2008.

- Kina droppede prisen på dets valuta til et næsten historisk lavt punkt. Det kaldes "valutamanipulation", tweetede Trump i august sidste år.

Angiveligt blev finansminister Mnuchin sat under pres af Trump for at hæfte betegnelsen på Kina.

Avisen The Washington Post citerede i august sidste år således anonyme kilder i Det Hvide Hus for, at Steven Mnuchin flere gange afviste at betegne Kina som en valutamanipulator.

Han begrundede det med, at den kinesiske valutas bevægelser ganske enkelt ikke opfyldte det amerikanske finansministeriums fastlagte kriterier for en sådan handling.

Når et land bevidst svækker sin valuta, giver det en fordel til eksportører, fordi deres varer bliver billigere og dermed mere konkurrencedygtige.