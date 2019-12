USA anklager ministre i Sydsudan for at forlænge konflikt

Sydsudans forsvarsminister, Kuol Manyang Juuk, og kabinetsminister Martin Elia Lomuro anklages af USA for at have forlænget konflikten i det afrikanske land for egen vindings skyld.

De to har også forsinket dannelsen af en samlingsregering, mener myndighederne i Washington.

- Sydsudanerne fortjener ledere, der vil gøre en indsats for at lægge fundamentet for en succesrig, fredelig politisk overgang, siger Justin Muzinich, amerikansk vicefinansminister.

De to ministres midler i USA er indefrosset, og de kan ikke rejse ind i USA.

Formålet med sanktionerne er at lægge pres på parterne i Sydsudan for at stoppe volden og arbejde for stabilitet.

Det amerikanske finansministerium beskylder Lomuro for at have rekrutteret og organiseret lokale militser, der skulle angribe oppositionsstyrker i Sydsudan.

Juuk skal have opildnet til vold og undladt at trække styrker tilbage fra slagmarken, som det er krævet i en fredsaftale fra september 2018.

Udenrigsminister Mike Pompeo siger, at USA er klar med yderligere tiltag "mod enhver, der forsøger at udvide konflikten og afspore fredsbestræbelserne i Sydsudan".

Han tilføjer, at sanktionerne kan ophæves igen, hvis ministrene "udviser målbar støtte" til freden i landet.

Ifølge sidste års fredsaftale skulle Sydsudans præsident, Salva Kiir, og hans politiske rival og tidligere vicepræsident Riek Machar have dannet en samlingsregering senest 12. november.