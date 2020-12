Amerikanske anklagere mener, at en kenyansk militant fra bevægelsen al-Shabaab havde planer om et angreb mod USA i stil med det, der ramte New York for lidt over 19 år siden. Her går en brandmand i det område af det sydlige Manhattan, hvor tvillingetårnene netop var kollapset den 11. september 2001, efter at to kaprede passagerfly ramte dem.

USA anklager kenyaner for planer om 9/11-lignende angreb

Amerikanske anklagere har rejst sigtelse mod en kenyansk mand, som angiveligt ville kapre et fly og bruge det i et angreb mod et mål i USA.

Det skulle ifølge anklagerne være et angreb i stil med det, USA blev ramt af den 11. september 2001.

Han nægter sig skyldig, oplyste han, da han blev stillet for en dommer onsdag via videolink.

Der er rejst seks anklagepunkter mod den 30-årige kenyaner, der ifølge amerikanske myndigheder er en del af den militante bevægelse al-Shabaab. Gruppen har hjemme i Kenyas naboland Somalia.

Den mistænkte blev anholdt i Filippinerne i juli 2019, oplyser det amerikanske justitsministerium.

Han rejste til det asiatiske land i 2016 og begyndte at uddanne sig til pilot.

Det var ifølge USA's justitsministerium en leder i al-Shabaab, der beordrede den nu varetægtsfængslede kenyaner til Filippinerne for at få et pilotcertifikat.

Den pågældende militante leder står ifølge de amerikanske anklagere bag et angreb mod et hotel i Kenyas hovedstad, Nairobi, i januar 2019, hvor 20 mennesker blev dræbt.

Formålet med, at den kenyanske mand skulle lære at flyve, skulle være at udføre et angreb, hvor han skulle flyve et fly ind i en bygning i USA, skriver ministeriet.

Han skal have undersøgt, hvordan man kan kapre et passagerfly, og hvordan man kan trænge ind i et cockpit, hvis døren derind er låst, fremgår det af meddelelsen fra USA's justitsministerium.

- Denne uhyggelige påmindelse om de forfærdelige angreb 11. september 2001 er en kraftig understregning af, at terrorgrupper som al-Shabaab fortsat vil dræbe amerikanske statsborgere og angribe USA, siger den føderale anklager Audrey Strauss fra Manhattan i New York.

Det er ikke oplyst, om planerne var så fremskredne, at der var udset et specifikt mål i USA.

Men angiveligt har den 30-årige kenyaner fundet information om den højeste bygning i en unavngiven amerikansk by. Han har også undersøgt, hvordan man får visum til USA.

Han blev tirsdag udleveret fra Filippinerne til retsforfølgelse i USA.