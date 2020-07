USA anklager Rusland for at teste nedskydning af satellitter

USA beskylder Rusland for at have prøveaffyret et våben, der kan nedskyde satellitter i Rummet.

USA kalder truslen for "reel, alvorlig og i stigning".

Den amerikanske rumkommando siger, at den har beviser på, at Rusland har gennemført en "ikke-destruktiv test med et rumbaseret antisatellit-våben" 15. juli.