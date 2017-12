USA anerkender Jerusalem som hovedstad og flytter ambassade

- Det er tid til officielt at anerkende Jerusalem som hovedstad i Israel, siger præsident Donald Trump i en ventet erklæring i Det Hvide Hus.

USA anerkender Jerusalem som Israels hovedstad og forbereder at flytte - trods stor bekymring og adskillige advarsler - sin ambassade til byen.

USA vil nu finde arkitekter, der skal tegne den planlagte ambassade, meddeler Trump.

En kommende amerikansk ambassade i Jerusalem skal være en "hyldest til fred", siger præsidenten. Dermed går han direkte imod adskillige advarsler fra flere statsledere i regionen.

De har sagt, at beslutningen vil udløse vrede blandt den muslimske befolkning i regionen, og den vil skade de i forvejen vanskelige bestræbelser på at skabe fred.

Han understreger i sin erklæring, at beslutningen om at anerkende Jerusalem som hovedstad kommer "på høje tid".

Det Hvide Hus har på briefinger før Trumps meget kontroversielle erklæring understreget, at anerkendelsen af Jerusalem ikke er udtryk for en ændret indstilling til fredsprocessen.

USA støtter forsat en fred mellem israelere og palæstinensere, vurderer Trumps regering, og onsdagens beslutning bringer hverken en fred længere væk eller tættere på.

I sin tale understreger Trump, at USA fortsat støtter, at Jerusalem skal være centrum for de tre store religioner jødedommen, kristendommen og islam.

I løbet af de kommende dage vil vicepræsident Mike Pence rejse til Mellemøsten, meddeler den amerikanske præsident.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, hylder Trumps udmelding som en "historisk milepæl".

Netanyahu siger, at det i en fremtidig fredsaftale med palæstinenserne skal fremgå, at Jerusalem er Israels hovedstad. Han opfordrer samtidig andre lande til at følge USA's eksempel.