USA afværger gældskrise med forhøjet gældsloft

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA stemmer for at hæve landets gældsloft fra 28.400 milliarder dollar til 28.880 milliarder dollar. Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid.

I Repræsentanternes Hus - som er et af de to kamre i den amerikanske kongres - blev loven vedtaget med 219 stemmer for og 206 imod.