USA aflægger rapport om det uforklarlige

For den handler om et af menneskets helt store spørgsmål.

Er vi alene?

Er der mon liv andre steder end på vores smukke, blå planet?

Pentagon, USA's forsvarsministerium, har samlet en rapport om mystiske fænomener, som blandt andre luftvåbnets piloter har observeret. Og rapporten skal afleveres inden udgangen af denne måned.

Amerikanske medier og politikere har på forhånd øget spændingen.

- Det, der er sandt - og lige nu er jeg faktisk seriøs - det er, at der findes optagelser af objekter på himlen. Vi ved ikke præcis, hvad de er, sagde Barack Obama, USA's tidligere præsident, i talkshowet The Late Show den 17. maj.

Tilbage i marts skærpede John Ratcliffe interessen. Han var efterretningsdirektør i de sidste otte måneder af Donald Trumps præsidentperiode.

- Der er langt flere observationer, end der er offentliggjort, sagde han til Fox News.

- Der er tilfælde, hvor vi ikke har en god forklaring på det, vi ser.

Så rapporten handler om ufo'er - Uidentificerede Flyvende Objekter.

Om uforklarlige fænomener, ofte objekter, der bevæger sig hurtigt, mærkeligt og synes at trodse de fysiske love, som vi opererer med her hos os.

Eller rettere, det handler om uap'er, som Pentagon kalder dem.

Det står for Unidenfied Aerial Phenomena (Uidentificerede Luft Fænomener).

I august 2020 nedsatte Pentagon en gruppe, der skulle udarbejde den uap-rapport, der kommer nu. Det skete ikke ud af det blå.

BBC noterer, at Pentagon i årevis har været udsat for et stadig stigende pres fra borgergrupper for at fortælle, hvad ministeriet ved om ufo'er.

Der er konspirationsteorier om, at Pentagon tilbageholder viden om intelligent liv fra andre planeter. Om fremmedes besøg på Jorden.

Også fra politisk hold er der presset på.

Tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clintons kampagnechef, John Podesta, som er meget ufo-interesseret, lovede under hendes præsidentkampagne i 2016, at blev hun præsident, ville hun fremlægge, hvad USA ved.

Men tidligere præsident Donald Trump sagde i et interview i 2020, at han ikke - end ikke til sin egen familie - ville sige, hvad han ved om fremmede væsner.

- Jeg vil ikke røbe, hvad jeg ved. Men det er meget interessant, sagde han, så det fik ikke interessen til at forsvinde.

Det er den demokratiske senator Harry Reid, der har presset på for at få Pentagon til at udarbejde rapporten.

Han er valgt i Nevada, hvor det såkaldte Area 51 ligger. Det er et hemmeligt sted for Pentagon. Et sted, hvor der angiveligt testes nye fly.

Men der er konspirationsteorier om, at et fremmed rumskib i 1947 styrtede ned i Roswell i Area 51-området.

Rumvæsner, levende eller døde, skal være bjærget af militæret sammen med ukendte materialer fra fartøjet, siger teorien.

Nu åbner Pentagon så langt om længe for sin viden om uforklarlige ting. Ifølge BBC behandler rapporten 120 uforklarlige episoder i USA, eller som amerikanere har set.

Det er imidlertid langt fra sikkert, at det kan tilfredsstille konspirationsteoretikerne.

Ifølge Pentagon er den rapport, der er beregnet til offentligheden, ikke den samme rapport, som gives til Kongressen.

Der er sorteret i indholdet i den offentlige udgave. Nogle oplysninger er fjernet.

Så alt tyder på, at der også fremover bliver spekuleret i, om vi nu også er alene i det store univers.

Eller om........