USA ændrer sin dronepolitik i Afghanistan

I årevis har USA's efterretningstjeneste CIA og militæret haft autoritet fra Det Hvide Hus til at dræbe mistænkte terrorister i Afghanistan.

Men det betyder ikke, at USA lader terrorister få frit spil på afghansk jord.

Beslutningerne om at angribe formodede terrorister blev truffet af højtstående folk inden for militæret og CIA.

Det var ikke altid nødvendigt at få grønt lys fra Det Hvide Hus, skriver CNN.

Nu undersøger CIA og Pentagon, om de dødbringende droneangreb i fremtiden skal beordres direkte af USA's præsident.

Den aktuelle situation efterlader militæret og CIA i en tilstand af usikkerhed. De afventer en opdateret vejledning.

De vil vide, hvilken slags godkendelse de har brug for, før de udfører droneangreb.

Internt i CIA er man også usikker.

Hvordan vil fremtidige operationer i Afghanistan se ud efter tilbagetrækningen? Det afventer de svar på.

- Sikkerhedssituationen er ikke god lige nu. Det siger Scott Miller, den øverste amerikanske general i Afghanistan, til CNN.

Både republikanske og demokratiske politikere har udtrykt bekymring over situationen.

Hvordan har USA tænkt sig at indsamle efterretninger og forhindre potentielle trusler mod hjemlandet efter tilbagetrækningen af USA's tropper? lyder spørgsmålet.

Biden-administrationen har i flere måneder gennemgået sine standarder for droneangreb over hele kloden. Blandt andet i Somalia og Yemen.

"Områder med aktive fjender", som USA betegner disse lande.

Denne gennemgang er endnu ikke afsluttet.

Imens fortsætter amerikanske og andre vestlige tropper deres tilbagetrækning fra Afghanistan.

Det har fået Taliban i offensiven. Den militante gruppe har erobret mange afghanske distrikter.

De afghanske styrker flygter uden at gøre modstand. Der skriver de internationale nyhedsbureauer.

De mangler luftstøtte fra USA, oplyser lokale myndigheder ifølge AFP.

Den afghanske luftstyrke er blevet bygget op over årene. Men den er ikke i nærheden af at have samme kapacitet som den amerikanske.

Senest er over 1000 afghanske soldater flygtet til nabolandet Tadsjikistan for at komme væk fra Taliban.

Ifølge Tadsjikistans nationale sikkerhedskomité er de flygtet "for at redde livet efter natlige kampe med Taliban".

Danske soldater har også været udsendt til Afghanistan. De er alle vendt hjem igen. Det samme med de tyske soldater.

USA har nu gjort det klart. De vil have afsluttet tilbagetrækning inden udgangen af august.