USA advarer Kina: Hongkongs særstatus kan blive ændret

Hongkong blev i 1997 overdraget til Kina fra Storbritannien med et løfte om en "høj grad af selvstyre" i 50 år.

USA har på den baggrund tildelt området en særlig favorabel status. Det har blandt andet bidraget til, at Hongkong har udviklet sig til et finanscentrum.

Pompeo er ifølge meddelelsen blevet bekendt med, at den kinesiske regering har truet med at blande sig i amerikanske journalisters arbejde i Hongkong.

For knap to uger siden oplyste Pompeo, at hans ministerium havde udsat en vurdering til Kongressen om, hvorvidt Hongkong fortsat har så høj en grad af selvstændighed i forhold til Kina, at området stadig kan nyde godt af den amerikanske særbehandling.

Udskydelsen begrundede Pompeo med, at rapporten dermed kunne tage højde for tiltag, som Kina eventuelt ville tage, inden åbningen af den årlige folkekongres i Beijing 22. maj.

Advarslen fra Pompeo kommer på et tidspunkt med et anspændt forhold mellem USA og Kina. Både Pompeo og præsident Donald Trump har udtalt sig kritisk om Kinas indledende håndtering af udbruddet af coronavirus.