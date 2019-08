USA advarede Sverige i brev om fængslet rapper

I et brev til den svenske rigsadvokat advarer USA's særlige udsending i gidselsager, Robert O'Brien, om, at det vil få "negative konsekvenser" for forholdet mellem de to lande, hvis sagen ikke løses snarligt.

Det skriver tv-stationen CNN, som har offentliggjort brevet.

Brevet er dateret onsdag den 31. juli, dagen efter at retssagen blev indledt i Stockholm.

- USA's regering ønsker at løse denne sag snarest muligt for at undgå potentielle negative konsekvenser for det amerikansk-svenske bilaterale forhold, skriver den amerikanske udsending blandt andet i sit brev.

Den svenske rigsadvokat, Petra Lundh, svarer i et brev dateret den 1. august, at hun ikke kan blande sig i en igangværende retssag.

- Kun domstolen kan beslutte, enten under eller efter retssagen, hvorvidt personen skal løslades, skriver hun ifølge CNN.

- Jeg respekterer fuldt ud jeres forpligtelse til at repræsentere jeres statsborgere. Men som jeg har forklaret ovenfor, er jeg ikke i stand til og vil derfor ikke gøre noget for at imødekomme din forespørgsel.

En talsperson for det amerikanske udenrigsministerium afviser over for CNN at kommentere brevet.

Tidligere i juli har også USA's præsident, Donald Trump, blandet sig i sagen.

I en telefonsamtale med den svenske statsminister, Stefan Löfven, den 20. juli tilbød Trump personligt at kautionere for A$AP Rocky. Men kaution er ikke en mulighed ifølge svensk lov.

Statsministeren gjorde det ifølge svenske medier klart, at A$AP Rocky ikke får særbehandling trods sin stjernestatus i det internationale musikmiljø.

- Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklagere eller domstole, lød det fra Löfven til den svenske avis Expressen.

Han tilføjede, at "alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande".