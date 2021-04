Folk havde tirsdag forsamlet sig og gjort klar til at gå gennem den amerikanske by Atlantas gader, i kølvandet på at Derek Chauvin blev fundet skyldig i drab på George Floyd.

USA ånder lettet op efter dom i Floyd-sag

Den tidligere betjent Derek Chauvin er kendt skyldig i at have dræbt George Floyd, da han sidste år pressede sit knæ mod hans hals. USA håber på forandring nu.

Tirsdag lokal tid kunne store dele af USA ånde lettet op, da Chauvin blev kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner.

Det var ordene, som en døende George Floyd sagde, mens den nu tidligere betjent Derek Chauvin i over ni minutter pressede sit knæ mod Floyds hals under en anholdelse sidste år.

