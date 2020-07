USA åbner for indrejse fra europæiske studerende

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium torsdag lokal tid i en meddelelse til flere kontorer under Kongressen.

Udenlandske studerende fra Europa, der kommer til USA, er undtaget fra et indrejseforbud, som er indført på grund af coronavirus.

Tiltaget er en del af Trump-administrationens forsøg på gradvist at genåbne for internationale rejser.

Det åbner også for, at personer på au pair-ordningen samt at nogle familiemedlemmer til folk med visum kan komme ind i landet.

Da præsident Donald Trump i marts lukkede for rejser fra de fleste europæiske lande, skete det som et forsøg på at standse spredning af virusset til USA.