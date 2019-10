USA: Syriske fængsler med IS-fanger er stadig sikre

Der ikke er sket nogen alvorlig forringelse af sikkerheden omkring fængsler i det nordøstlige Syrien, hvor der sidder indsatte fra Islamisk Stat (IS).

- 99 procent af fængslerne er stadig sikre, siger en embedsmand.

Tyrkiet indledte for nylig en offensiv i det nordøstlige Syrien og er fra flere sider blevet beskyldt for at undergrave fem års kamp mod IS.

Kraftige reaktioner på Tyrkiets offensiv i Syrien har ikke mindst skyldtes en frygt for, at medlemmer af IS rejser til Europa.

Europæere udgør omkring en femtedel af de cirka 10.000 krigere fra IS, som holdes indespærret af kurdiske militsfolk.

Desuden sidder der i forskellige lejre tusindvis af kvinder og børn, som er knyttet til IS.

I Washington har embedsmænd tidligere sagt, at amerikanerne ikke har nogen efterretninger om, at medlemmer af IS skulle være flygtet "i noget større omfang."

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har antydet, at kurdiske militsfolk har forsøgt at trække USA mere ind i konflikten i Syrien ved at løslade fanger fra Islamisk Stat.

Trump henviste til YPG-militsen, som har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat.

Også tyrkerne har fremsat beskyldninger mod kurderne om, at de bevidst løslader IS-fanger fra blandt andet et fængsel i grænsebyen Tel Abyad.