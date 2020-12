USA: Kina begår grove brud på sanktioner mod Nordkorea

USA siger, at det er parat til at betale op til fem millioner dollar (omkring 31 millioner kroner) for oplysninger om omgåelser af sanktionerne.

Det amerikanske udenrigsministerium beskylder Kina for grove og åbenlyse overtrædelser af landets forpligtelser til at opretholde internationale sanktioner mod Nordkorea.

- Kina forsøger at "afværge virkningerne" af FN's sanktioner mod Nordkorea, siger den amerikanske viceminister for nordkoreanske anliggender, Alex Wong.

I en tale i tænketanken Washingtons Center for Strategiske og Internationale Studier siger Wong samtidig, at Kina fortsat er vært for mindst 20.000 nordkoreanske arbejdere, hvilket er i strid med sanktionerne.

Wong tilføjer, at USA i det seneste år 555 gange har observeret skibe transportere kul og mange andre produkter fra Nordkorea til Kina i strid med sanktionerne.

- Ved ingen af disse lejligheder har de kinesiske myndigheder grebet ind for at stoppe disse illegale importer, siger han.

- Ikke en eneste gang, fastslår han.

Han beskylder Kina for at genskabe handelsforbindelser og indtægter fra regimet i Pyongyang til trods for, at Kina har stemt for sanktioner mod Nordkorea mange gange - i 2006, i 2009, i 2013, i 2016 og i 2017.

Kina siger, at det overholder sanktionerne mod Nordkorea som det er afgjort i FN. Men Kina har ligesom Rusland udtrykt håb om, at lempede sanktioner kunne føre til et ny brud i fastlåste forhandlinger om Nordkoreas atomprogram.

Forholdet mellem USA og Nordkorea har været anspændt, siden det andet topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un i Hanoi sidste år endte resultatløst.

Nordkoreas leder sad ifølge nordkoreanske statslige medier for bordenden ved et møde i landets ledelse om "atomar afskrækkelse".

- Mødet handlede om nye politiske tiltag, der yderligere skal øge Nordkoreas atomare afskrækkelse, skrev det statslige, nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA.