USA: Irans tilbageholdelse af atominspektør var skandaløs

Torsdag kom det frem, at Iran i sidste uge tilbageholdt en inspektør fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

USA fordømmer Iran for tilbageholdelsen af en atominspektør i sidste uge.

Iran oplyste torsdag, at det havde annulleret atominspektørens akkreditering, fordi hun ugen inden havde udløst en alarm ved indgangen til atomværket i Natanz.

Alarmen udløste bekymring for, at hun havde en "mistænkelig genstand" på sig, lød forklaringen fra Iran. Og derfor blev hun nægtet adgang.

Irans ambassadør i IAEA har siden hen oplyst, at inspektøren derefter sneg sig ud på et toilet, mens hun ventede på et mere grundigt sikkerhedstjek.

Da hun derefter blev tjekket igen, gik alarmen ikke længere af. Til gengæld blev der efterfølgende fundet en form for radioaktiv forurening på toilettet og i inspektørens tomme håndtaske, oplyser den iranske ambassadør.

Der skal have været embedsmænd fra IAEA til stede under undersøgelsen, understreger Iran desuden.

IAEA har endnu ikke kommenteret hændelsen offentligt.

- USA støtter fuldt ud IAEA's aktiviteter med overvågning og verificering i Iran, og vi er foruroligede over Irans manglende samarbejde, siger Pompeo i en meddelelse natten til lørdag dansk tid.

- IAEA-inspektører skal have lov til at foretage deres afgørende arbejde uhindret. Vi opfordrer Iran til med det samme at løse alle problemer med IAEA.

Tilbageholdelsen er den første hændelse af denne type siden 2015, hvor Iran indgik en international aftale om begrænsninger af landet atomaktiviteter.

Ifølge atomaftalen skal inspektører fra IAEA have mulighed for kontinuerligt at overvåge landets atomfaciliteter.

Episoden har især vakt opsigt, fordi Iran torsdag begyndte berigelse af uran i strid med den indgåede atomaftale.

USA forlod atomaftalen med Iran sidste år og genindførte en række sanktioner mod landet.

De øvrige stormagter i aftalen - Storbritannien, Kina, Frankrig, Tyskland og Rusland - forsøger fortsat at redde atomaftalen.