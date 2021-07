USA: Bagmanden for hackerangreb er i Kina

Den udnyttede de til senere at tiltvinge sig adgang til mindst 30.000 organisationers computersystemer globalt.

USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, har i en udtalelse ifølge AFP rettet hårde ord mod Ministeriet for Statssikkerhed, MSS, i Kina.

Det har ifølge ham "støttet et økosystem af kriminelle leje-hackere, som udfører både statssponsorerede aktiviteter og it-kriminalitet for deres egen økonomiske gevinst".

Samtidig har USA's justitsministerium tiltalt fire kinesiske statsborgere. De anklages for at have gået efter dusinvis af selskaber, universiteter og regeringsagenturer i USA og i resten af verden fra 2011 til 2018.

USA's præsident, Joe Biden, har dog ikke holdt regeringen i Beijing direkte ansvarlig.

- Som jeg forstår det, så står den kinesiske regering - på samme måde som den russiske regering - ikke selv bag. Men den beskytter dem, der gør det. Og hjælper dem måske endda til at kunne gøre det, sagde Biden i en udtalelse mandag ifølge Reuters.

Og risikoen for at Danmark kan blive udsat for et kinesisk hackerangreb er stor. Det siger Peter Kruse, som er ekspert ved it-sikkerhedsselskabet CSIS Security Group.

- Vi baserer vores forsvarsværker på den samme teknologi, som man baserer dem på i USA.

- Så kan man bryde igennem det amerikanske forsvar, så kan man også bryde igennem det danske forsvar, siger Peter Kruse.

Derudover er data blevet "det nye sort". Det kan begrunde Kinas interesse i eksempelvis at hacke Microsoft Exchange.

- Det har en stor værdi for efterretningstjenesterne og i det konkurrencemæssige spil. Så der er store konkurrencer landene imellem, siger han.

Selv har Kina afvist de seneste beskyldninger, som ifølge kineserne er "fabrikeret ud af ingenting".

- USA har mønstret sine allierede for at udføre urimelige bebrejdelser mod Kina ved anliggendet om cybersikkerhed, har Zhao Lijian, talsperson for det kinesiske udenrigsministerium, sagt til journalister i Beijing ifølge AFP.

Det store globale angreb på Microsoft Exchange ramte også det norske parlament, Stortinget, i marts. Her blev det konstateret, at data blev hentet ud af parlamentets system.

Også her er anklagerne rettet mod Kina.

- Vores efterretningsinformation er, at dette dataangreb blev gennemført fra Kina. Der kan det være mange forskellige aktører. Men vi har baseret os på den efterretningsinformation, vi har, siger den norske udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, ifølge NTB.

I en udtalelse til nyhedsbureauet efterlyser den kinesiske ambassade i Oslo bevis fra Norge og Søreide for påstandene om, at Kina står bag.

Derudover skriver ambassaden, at Kina er optaget af cybersikkerhed, og at de altid har været modstandere af og slået ned på it-angreb.