UK: Hvis ikke EU rykker sig bliver der ikke nogen aftale

Det siger den britiske brexit-forhandler, David Frost, der kun melder om meget små fremskridt under den seneste forhandlingsrunde, der sluttede fredag, skriver Reuters.

- Vi gjorde kun meget små fremskridt om en aftale på de vigtigste tilbageværende emner, der er mellem os, siger han.

Der er en "stor forhindring" ifølge Frost. Nemlig at EU insisterer på en "ens spilleplade", som vil binde briterne til at overholde EU-love og -standarder.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, har hele tiden insisteret på, at hvis Storbritannien vil have adgang til EU's indre marked, så sker det på EU's vilkår. Det vil sige, at tvister skal afgøres ved EU-Domstolen.

- Lige så snart, at EU indser, at vi ikke vil indgå en aftale på det grundlag, så vil vi være i stand til at gøre fremskridt, siger Frost.

Han forklarer, at EU's forhandlere fastholder, at EU-lande skal have adgang til britiske fiskefarvande. Det er på en måde, "som er helt uforenelig med vores fremtidige status som en uafhængig kyststat", siger han.

Deadline for forhandlingerne er i slutningen af juni. Er der ikke fundet en løsning, kan briterne anmode om at få forlænget forhandlingerne.

Premierminister Boris Johnsons konservative regering fik i januar vedtaget brexit i det britiske parlament. Men briterne er underlagt EU's regler frem til nytår. Herefter er landet helt ude af samarbejdet, medmindre der indgås en aftale om et nyt forhold mellem parterne.