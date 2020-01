Tyve stjæler Salvador Dali-skulpturer fra galleri i Stockholm

Tyvene fik adgang til galleriet ved at knuse ruden i døren i indgangspartiet klokken fire torsdag morgen, hvorefter de skal have stjålet 10-12 skulpturer.

En række skulpturer af den spanske kunstner Salvador Dalí er blevet stjålet fra et galleri i det centrale Stockholm.

Skulpturerne vurderes at have en værdi af små to millioner kroner.

Der er endnu ikke fundet nogen gerningsmænd, men politiets teknikere har været på stedet og er ved at undersøge, om gerningsmændene er fanget på videoovervågning.

En kvinde, der bor lige over galleriet, fortæller til TT, at hun blev vækket af en alarm og hørte stemmer.

- Det lød, som om de gik lidt i panik. Jeg tror, at de var tre, siger hun.

Tyvene skal have forladt galleriet i en bil.

Skulpturerne var kommet fra Schweiz og havde været i galleriet i to uger. Det var meningen, at de skulle have været udstillet til og med lørdag, fortæller galleriets ejer, Peder Enström, til TT.

Kunstneren bag skulpturerne, Salvador Dalí, levede fra 1904 til 1989.

Han er især kendt for værker, hvor dagligdags genstande fremstår som uvirkelige i uvante rammer - for eksempel smeltende ure i et ørkenagtigt landskab.