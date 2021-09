Tysklandskender: Sejrherren Scholz kan ikke give sig så meget

Årsagen er, at den socialdemokratiske kanslerkandidat hele tiden skal sørge for at holde baglandet tilfreds. En eventuel aftale om en ny regering skal til sin tid nemlig godkendes af SPD's medlemmer.

- Det er vigtigt at have med i diskussionen om, hvor knasterne kan komme.

- For selv om Scholz har fået et godt valg, så er der grænser for, hvor meget han kan give til FDP og De Grønne. For han skal hele tiden være sikker på, at han kan få det igennem, siger Lykke Friis.

Det liberale parti FDP og miljøpartiet De Grønne står med nøgleroller efter søndagens tætte tyske valg. Det er dem, der kan sikre flertallet til enten socialdemokraterne fra SPD eller konservative CDU/CSU.

Lykke Friis forudser, at socialdemokratiske SPD og liberale FDP særligt omkring den økonomiske politik kan løbe ind i hårde forhandlinger.

Her har Scholz blandt andet lovet at hæve mindstelønnen til 12 euro.

- Spørgsmålet er så, om det her er nogle knaster, der kan få det hele til at bryde sammen. Og det bør det måske ikke være.

- De kan nå frem til, at SPD kan generobre kanslerposten, De Grønne kan få et stærkt klimaministerium, og de liberale kan få opfyldt deres store drøm om at komme i regering igen, lyder det fra Lykke Friis.

Mens Scholz står som sejrherren efter søndagens valg, står CDU/CSU's kanslerkandidat, Armin Laschet, umiddelbart som taberen.

Paradoksalt nok kan det dog komme Laschet til gode, pointerer Lykke Friis.

- Scholz står nu med rank ryg, og derfor er der også grænser for, hvor meget han kan tillade sig at sælge ud. Han står også sammen med mange unge socialdemokrater, der trækker det i en mere venstreorienteret retning.

- Samtidig er Laschet så svag, at hvis jeg nu var De Grønne eller FDP, så kan det da godt være, at jeg ville overveje, hvad jeg kan få hos Laschet, som jeg ikke kan få hos Scholz. Det er måske væsentligt mere, siger hun.