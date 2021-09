Tysklandskender: Alle muligheder er i spil efter tæt valg

- Sjældent har vi haft et så uklart og mudret resultat ved et valg i Tyskland. Det er så tæt mellem de to store partier, at det i høj grad kan gå begge veje med hensyn til, hvem der kommer til at danne en ny regering.

Det siger Thomas Wegener Friis, forsker i tysk samtidshistorie ved SDU, om resultatet af søndagens valg til Forbundsdagen.

Resultatet blev offentliggjort tidligt mandag morgen og viste, at det socialdemokratiske SPD fik fleste stemmer med 25,7 procent, mens de konservative søsterpartier CDU/CSU indkasserede det dårligste resultat i nyere tid med 24,1 procent.

Men begge partiers kanslerkandidater, Olaf Scholz fra SPD og Armin Laschet fra CDU/CSU, skal indstille sig på, at det i sidste ende sandsynligvis bliver det liberale parti FDP og miljøpartiet De Grønne, som kommer til bestemme, hvem der skal afløse den afgående forbundskansler, Angela Merkel.

- SPD har i hvert fald moralsk serveretten til først at forsøge at danne en regering, men hele aftenen har været forplumret af, at CDU gerne vil holde fast i muligheden for at lave en koalitionsregering. Partiet har heller ikke så mange muligheder for at komme helskindet gennem det her valg, siger Thomas Wegener Friis.

Ifølge Thomas Wegener Friis betyder CDU's dårlige resultat, at Armin Laschet er færdig i toppen af tysk politik, hvis han ikke formår at danne regering.

- Jeg kan ikke huske tilbage på en situation, hvor der har været så uklart et valgresultat. Der er ikke noget parti, som er kæmpestort og meget større end det andet. I sidste ende bliver det de liberale (FDP) og De Grønne, som kommer til at bestemme, hvem der kommer til at sidde i regering, siger han.

Efter det forrige valg i Tyskland i 2017 gik der næsten seks måneder, før CDU og SPD blev enige om at lave en koalitionsregering.

En fortsættelse af det samarbejde har hverken Olaf Scholz eller Armin Laschet talt om som en mulighed.

- Det er en matematisk mulighed, men jeg anser det ikke for særligt sandsynligt. Der er ved ikke at være mere saft og kraft tilbage i de to partier. Skal der komme noget fornyelse og nye boller på suppen, så er det de liberale og De Grønne, som skal levere det, siger Thomas Wegener Friis.