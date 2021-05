Tysklands sundhedsminister erklærer tredje coronabølge for brudt

På det tyske Robert Koch Institut, RKI, der er pendant til Statens Serum Institut i Danmark, siger institutleder Lothar Wieler at situationen er forbedret, da der er et fald i smitteudbredelsen i alle aldersgrupper.

- Vi håber, at pandemien snart kan være under kontrol i Tyskland, siger han.

I Tyskland har 31,5 procent af indbyggerne nu fået mindst én vaccination mod coronavirus, siger Jens Spahn med henvisning til RKI's oplysninger.

Omkring 8,8 procent af tyskerne er færdigvaccinerede.

Antallet af vaccinationer torsdag var på 932.495. Onsdag i sidste uge blev der sat rekord med 1.116.608 vaccinationer på en enkelt dag.

Spahn har for nylig sagt i Forbundsdagen, at der er tilstrækkeligt med vaccineleverancer i den kommende tid, så Tyskland vil kunne droppe prioriteringslisten og tilbyde alle borgere en vaccine i juni.

Der blev i april indført regler, som tillader lempelser af restriktioner, når der er få smittetilfælde, men Jens Spahn advarer mod for hurtig genåbning:

- I denne fase gælder det om ikke at spille for højt spil med det, som vi har opnået.

For fuldt vaccinerede personer er det dog afgjort, at de fra lørdag ikke behøver følge reglerne om begrænsning af sociale kontakter. Flere politikere har sagt, at det nu er blevet meget svært at kontrollere, hvem der må hvad.