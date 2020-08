Tysklands præsident fordømmer angreb mod parlament

Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, har i et meget skarpt tonefald fordømt coronavirus-demonstranter for at forsøge at storme det tyske parlament i Berlin under en protestaktion lørdag aften.

Steinmeier siger søndag, at højreekstremister med deres aktion ved rigsdagsbygningen udførte "et utåleligt angreb mod hjertet i vort demokrati. Vi vil aldrig acceptere det", siger han ifølge dpa.

Demonstranter medbragte flag fra det historiske tyske kejserrige, som ofte bruges af højreekstremister, da de lørdag aften brød gennem politiets afspærringer af Reichstag-bygningen, der huser det tyske parlament. De nåede op på bygningens trapper.

Politiet skubbede derefter folk tilbage og anvendte pebersprays, og det kom til håndgemæng.

Det skete, efter at politiet i den tyske hovedstad tidligere havde opløst en demonstration med omkring 38.000 deltagere. De protesterede mod restriktioner, der er indført for at bremse spredning af coronavirus.

Demonstrationen blev opløst, få timer efter at den blev indledt, fordi deltagerne ikke holdt afstand og ikke bar mundbind.

- Vores demokrati lever, siger Steinmeier i sin fordømmelse.

Han tilføjer, at alle, som er vrede over de restriktioner, der er indført for at bekæmpe coronavirus, kan give udtryk for deres mening - også ved demonstrationer.

- Min forståelse hører op, når demonstranter lader sig selv spænde for en vogn, som føres af demokratiets fjender og politisk agitatorer, siger han.

Steinmeier takker i sin erklæring politiet for at have handlet "ekstremt klogt" i en vanskelig situation.

Protestaktionen i den tyske hovedstad fandt sted på et tidspunkt, hvor der mange steder i Europa har været ytret utilfredshed med de restriktioner, som er indført mod pandemien.

Lignende aktioner fandt lørdag sted i London, Paris, København og andre storbyer.

I Berlin havde politiet ikke andre muligheder end at opløse demonstrationen, lød det i en erklæring på Twitter

Demonstrationen forløb i det store og hele fredeligt. Men nogle demonstranter satte sig til modværge mod politiets omkring 3000 mand. Det førte til hårde gadekampe visse steder. Omkring 300 blev anholdt.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, siger til søndagsudgaven af Bild, at det "er uacceptabelt at se ekstremister og ballademagere bruge parlamentsbygningen til deres egene formål."