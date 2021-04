Tysklands populære miljøparti angribes med fake news

De Grønne har været nødt til at afvise påstande om, at Baerbock skulle være modstander af coronaforholdsregler som afstand og mundbind. Den historie begyndte at cirkulere, fordi hun krammede kolleger, efter at hun blev valgt som partiets kanslerkandidat. (Arkivfoto).

Foto: Kay Nietfeld/Ritzau Scanpix