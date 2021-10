Tysklands grønne lader medlemmerne stemme om koalition

På lørdagens kongres blev der også udpeget en gruppe på ti medlemmer med partilederne Annalena Baerbock og Robert Habeck i spidsen, som skal fortsætte sonderingerne om en kommende regering.

De Grønne blev Forbundsdagens tredjestørste parti med 14,8 procent af stemmerne ved valget i sidste weekend.

- Hvis vi ikke kludrer fuldkommen i det, vil vi i de næste fire år ikke kun være støtte for denne regering, vi vil have en hel del at skulle have sagt i den, siger Robert Habeck på lørdagens kongres.

Partiet har allerede talt med det liberale FDP - der blev valgets fjerdestørste - for at se, hvor de kan finde fælles forståelse.

De er uenige på flere punkter, blandt andet finanspolitik og klimapolitik.

Tanken er, at de to partier skal se, om de kan blive enige om at pege på enten det socialdemokratiske SPD eller på det konservative CDU/CSU som leder af en kommende regeringskoalition.

De blev henholdsvis valgets største og næststørste parti og satser begge på at danne en koalition med De Grønne og FDP.

Hvis det lykkes SPD at samle en regeringskoalition, bliver Olaf Scholz ny forbundskansler efter Angela Merkel. Bliver det Merkels parti CDU/CSU, der indgår en aftale med De Grønne og FDP, vil den næste kansler hedde Armin Laschet.

Både De Grønne og FDP skal snart mødes med SPD. Og på tirsdag mødes De Grønne med CDU/CSU.

Hvis de 120.000 medlemmer af De Grønne ender med at skulle stemme om en koalitionsaftale på føderalt plan, vil det være første gang i partiets historie.

Processen kan være overstået i løbet af to uger, når først der er en koalitionsaftale på plads, de kan stemme om, mener partisekretær Michael Kellner. Selve regeringsdannelsen ventes at kunne tage flere måneder.