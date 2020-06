Tysklands forbundskansler fordømmer George Floyds død

- Drabet på George Floyd er forfærdeligt. Racisme er noget frygteligt noget. Det amerikanske samfund er meget polariseret, siger Merkel i et tv-program på ZDF ifølge nyhedsbureauet dpa.

George Floyd døde under en anholdelse, hvor en hvid politibetjent i over otte minutter pressede et knæ ned mod hans hals. Retsmedicinere har fastslået, at Floyd døde af iltmangel.

Hændelsen, som blev optaget på en mobiltelefon, har udløst store protester over hele USA.

Adspurgt om USA's præsident, Donald Trump, har et medansvar for polariseringen, svarer Merkel, at "hans politiske stil er kontroversiel".

Trump har blandt andet truet med at sætte militæret ind for at få stoppet demonstrationerne, som i flere tilfælde har taget en voldelig drejning med ildspåsættelser og plyndring af butikker

- Jeg arbejder med valgte præsidenter rundt om i verden og selvfølgelig med den amerikanske præsident, og jeg håber, at vi kan bringe fred til det land, siger Merkel om de aktuelle uroligheder i USA

Hun tilføjer, at politikeres opgave er at forsøge at forene folk.

Fordømmelsen af Floyds død kommer, dagen efter at den britiske premierminister, Boris Johnson, udtrykte sig tilsvarende.

- Det, som skete i USA, var skræmmende og kan ikke undskyldes, sagde Johnson i en tale i det britiske parlament.

Senere blev Johnson spurgt, om han havde talt med Trump om Floyds død.

- Mit budskab til præsident Trump, til alle i USA, fra Storbritannien er, at racisme og racistisk vold ikke hører hjemme i vores samfund, svarede han.

Tidligere på ugen holdt Canadas premierminister, Justin Trudeau, en tænkepause på 20 sekunder, da han på et pressemøde blev spurgt om Trumps trussel om at sætte soldater ind mod dem, som protesterer på USA's gader.

- Vi betragter alle med forfærdelse, det som sker i USA, svarede Trudeau.

Irlands premierminister, Leo Varadkar, udtalte sig torsdag også om Floyds død, de efterfølgende uroligheder og Trumps håndtering.

- Vi er vidner til fraværet af moralsk lederskab eller ord om forståelse, trøst eller heling, hvorfra de skulle være kommet, sagde Varadkar i det irske parlament ifølge AFP.

- Det er rigtigt at blive vred over uretfærdighed, sagde han om demonstrationerne i USA.