Tyskland vil vaccinere flere i en fart af frygt for ny bølge

De nye opråb kommer, i takt med at det nye skoleår nærmer sig, og interessen for at blive stukket daler.

Tyske politikere og organisationer forsøger i stigende grad at få flere borgere til at blive vaccineret mod covid-19.

Olaf Scholz, kanslerkandidat for det socialdemokratiske parti SPD, mener, at borgere, som er blevet vaccineret, bør gøre mere for at få deres venner og bekendte til at følge trop.

- Vi er nødt til at overbevise vores venner om at blive vaccineret. Det er et spørgsmål, som påvirker os alle, siger Scholz, der også er finansminister, til mediekoncernen Funke Mediengruppe.

Samtidig opfordrer den tyske forening af byer til, at der iværksættes vaccinekampagner på skolerne, når det nye skoleår begynder.

Det samme gør SPD-leder Saskia Esken. Hun støtter et forslag om, at der bliver sat mobile vaccinationsklinikker op på skolerne.

Det er allerede på plads i nogle områder. For eksempel kan skolebørn fra 12 år og opefter i delstaten Schleswig-Holstein blive vaccineret, når de møder i skole.

Det er forskelligt, hvornår sommerferien slutter i de forskellige delstater i Tyskland. De første skoler begynder for undervisningen i næste uge.

Indtil videre er omkring 51 procent af den tyske befolkningen færdigvaccineret.

Men forskere siger, at det ikke er nok til at undgå en fjerde bølge af coronavirus - særligt med tanke på spredningen af den mere smitsomme Delta-variant.

Tyskland oplever, at det går langsommere med at få borgere vaccineret end tidligere. Der bliver for tiden givet omkring en halv million vaccinedoser om dagen.

I maj og juni var det tal tre gange så højt, da det lå på omkring 1,5 millioner daglige doser.