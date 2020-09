Tyskland vil tage imod 1500 migranter fra Lesbos

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, planlægger at tage imod omkring 1500 flygtninge og migranter fra den græske ø Lesbos. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Nyhedsbureauet skriver, at det har erfaret, at det drejer sig om familier med børn. Der angives ikke nogen kilde til oplysningen.

Omkring 12.000 mennesker blev hjemløse, da den overfyldte Moria-lejr på Lesbos brændte ned i sidste uge. Tusindvis af asylansøgere fra lejren har sovet på gader eller i døråbninger siden.

En ny midlertidig teltlejr er blevet opført i kølvandet på branden, men den har indtil videre kun plads til omkring 5000 mennesker. Mange af dem, der tidligere boede i Moria-lejren, har nægtet at tage hen i den nye lejr.

Flere af dem har demonstreret mod nye centre og kræver at blive bosat et andet sted end på Lesbos.

Reuters citerer unavngivne kilder for at Tyskland vil tage imod asylansøgere, som allerede har fået godkendt deres ansøgninger. Kilderne siger, at det ikke kun vil dreje sig om flygtninge og migranter fra Lesbos.

Der er i alt omkring 30.000 flygtninge og migranter på de græske øer i alt.

Ifølge Reuters kilder er det Seehofer, som har fremsat forslaget. Merkel har erklæret sig enig i det.

Ledende politikere fra partierne i Tysklands store koalition har sagt, at de vil forsøge at nå til enighed om en aftale onsdag om, hvor mange flygtninge og migranter forbundsrepublikken skal tage imod ud over 100-150 uledsagede børn og unge.

Fredag oplyste Seehofer, at ti europæiske lande til sammen ville tage imod 400 uledsagede mindreårige fra den nedbrændte Moria-lejr.

I Danmark har regeringen hidtil afvist at tage imod flygtninge og migranter fra lejren.

Omkring 2200 kvinder og 4000 børn mistede husly ved storbranden i lejren i sidste uge.