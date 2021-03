Tyskland vil kun bruge AstraZenecas vaccine på folk over 60

Tyskland vil kun anvende AstraZenecas coronavirus vaccine på folk over 60 år, siger regeringen.

Merkel: Folk under 60 år kan stadig beslutte sig for at få vaccinen, men kun efter konsultation med lægen.