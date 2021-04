Berthold Huber (forrest) er medlem af bestyrelsen i Deutsche Bahn, mens Harry Hohmeister er bestyrelsesmedlem af Lufthansa. Toget er et langdistancetog, der holder klar i lufthavnen i Frankfurt til at bringe flypassagerer ud i landet. Fremover kommer der flere af den slags tog og færre indenrigsfly.

Tyskland vil have flypassagerer over i tog

Luftfarten og togdriften i Tyskland indgår en aftale, der skal reducere indenrigsflyvningen. Målet er at få 4,3 millioner flypassagerer over i togene hvert år.

Målet er, at næsten en femtedel af alle indenrigspassagerer på fly skal over i tog.

