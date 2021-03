Tyskland vil godkende AstraZeneca-vaccine til ældre

- Vaccinekommissionen, hvis anbefalinger vi følger med glæde, vil godkende vaccinen til ældre grupper, siger Merkel ifølge AFP på et pressemøde, hvor også en trinvis genåbningsplan blev meddelt.

Det siger kansler Angela Merkel sent onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyskland vil snart godkende AstraZenecas vaccine til personer over 65 år.

Tyskland har tidligere sagt, at der manglede data for at kunne godkende vaccinen til ældre, men nylige studier har ændret på den holdning.

Den tyske regering har de seneste uger fået kritik for uklar kommunikation om vaccinen.

Det har ført til skepsis i offentligheden, hvorfor nogle af de tyskere, der stod forrest i køen til vaccinen, simpelthen afviste vaccinen. Derfor står Tyskland med hundredtusindvis af uåbnede doser, skrive AFP.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen hovedsageligt, at vaccinen gives til personer under 65 år.

Region Hovedstaden er dog begyndt at give vaccinen til ældre, udsatte borgere i eget hjem, skriver TV2.

Det er et kursskifte, efter at regionen tidligere havde forklaret, at der ikke var tilstrækkelig data om effekten blandt ældre.

Også Frankrig har foretaget et lignende kursskifte og giver nu vaccinen til ældre efter indledningsvist at have afvist det.

Studier har vist, at vaccinen har en effekt på 59,5 procent, men ingen af de forsøgspersoner, der blev smittet trods vaccine, fik alvorlige sygdomsforløb eller blev indlagt.

Offentlige sundhedsdata fra Storbritannien viser ifølge BBC, at vaccinering med AstraZeneca-vaccinen reducerer risikoen for at udvikle covid-19, der kræver indlæggelse, med 80 procent blandt personer over 80 år.

Vaccinen blev godkendt i EU 29. januar, og de første danskere blev vaccineret i starten af februar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 2,6 millioner personer med AstraZenecas vaccine. Vaccinen skal gives som to doser.