Tyskland vil fikse asylsystemet i EU med tvungen omfordeling

- Jeg tror ikke på, at vi kan få en løsning på migration, hvis ikke den indeholder en form for tvungen omfordeling, siger EU-ambassadør Michael Clauss under et arrangement i tænketanken EPC.

Han siger, at en løsning som et absolut minimum kræver "obligatorisk solidaritet". Og tror så ikke helt på det selv. I mange år har nogle få lande i Sydeuropa båret byrden.

- Spørgsmålet er, om solidaritet kan komme i forskellige former. Så nogle lande tager imod, mens andre giver penge. For mig er det dog svært at se, at man siger, at man slet ingen tager, siger Clauss.

Asylsystemet i EU har været brudt sammen i mindst et årti.

Emnet har i den grad splittet landene. Det kulminerede i 2015, da den tyske forbundskansler Angela Merkel sagde: "Vi klarer det", mens hundredtusindvis vandrede ind i landet, og modstanden blandt tyskere - og i EU - voksede.

En række østeuropæiske lande med Ungarn i spidsen har stået fast på det synspunkt, at landet aldrig kommer til at acceptere en tvungen omfordeling.

I 2015 vedtog EU-landene en omstridt beslutning om omfordeling af 120.000 flygtninge.

Ungarn og Slovakiet klagede over afgørelsen og krævede den annulleret, men EU-Domstolen erklærede senere beslutningen for lovlig.

Antallet af registrerede asylansøgere toppede ifølge Eurostat i 2015 og 2016 med 1.200.000 årligt.

I de tre seneste år har antallet ligget på det halve. Mellem 600.000 og 700.000 om året.

Michael Clauss vil ikke gøre et velfungerende asylsystem i EU til målestok for det tyske formandskabs succes. Det løber fra 1. juli til 31. december.

Dertil er der for mange store sager på bordet. Blandt dem er der nogle, som Tyskland død og pine skal ordne, og derfor er migration også det første han nævner i række af sager, som Tyskland "meget gerne vil ordne".

De sager, "der skal findes en løsning på", er EU-budgettet og genopretningen efter coronakrisen. Det er nødvendigt.

Desuden skal EU og Storbritannien have styr på det fremtidige forhold inden nytår - eller finde en afklaring uden aftale. Det er uomgængeligt.

- Får vi disse ting på plads, vil formandskabet være en succes, siger han.