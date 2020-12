Tyskland venter hurtig godkendelse af endnu en vaccine

Klaus Cichutek, som leder Paul Ehrlich Instituttet, som er det tyske føderale institut for vacciner og biomedicin, siger, at en hurtig beslutning er mulig, i samme øjeblik der ligger en ansøgning hos det europæiske medicintilsyn EMA.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, gav udtryk for utålmodighed, da vaccinen fra Pfizer og BioNTech skulle godkendes tidligere på måneden. Spahn har også nu udtrykt håb om en "hurtig og grundig vurdering" af AstraZeneca-vaccinen hos EMA.

Med den britiske lægemiddelstyrelses godkendelse af vaccinen er der godkendt to vacciner mod covid-19 i Storbritannien.

Vaccinen fra The University of Oxford og AstraZeneca bærer navnet AZD1222. Den har tidligere vist at have en effektivitet på op mod 70 procent i forhold til at forhindre smitte med coronavirus.

I Tyskland er situationen stadig "meget langt fra det normale", siger Spahn.

Antallet af coronarelaterede dødsfald oversteg onsdag 1000 for første gang.

- Jeg kan ikke se, hvordan vi i denne situation kan vende tilbage den samme situation, som før nedlukningen af samfundet, siger Spahn.