Tyskland vendte europæisk skepsis til bragende succes

Når Tyskland står over for en national udfordring - en økonomisk nedtur, en flygtningestrøm som i 2015 eller den aktuelle coronakrise - er det ikke usædvanligt at høre situationen blive sammenlignet med genforeningen af det kapitalistiske Vesttyskland og det kommunistiske Østtyskland i efteråret 1990.

Lørdag er det præcis 30 år siden, at den officielle sammenslutning af de to lande fandt sted.

Dermed lød startskuddet til den enorme opgave med at få to vidt forskellige politiske systemer og kulturer smeltet sammen.

Det udløste både eufori, at Tyskland igen var samlet efter opsplitningen i kølvandet af Anden Verdenskrig, men også bekymring i visse hovedstæder, fordi Tyskland med ét var blevet et meget større land med den suverænt største befolkning i Vesteuropa og den suverænt største økonomi i Europa.

Den daværende britiske premierminister, Margaret Thatcher, frygtede et nyt og stort Tyskland så meget, at hun åbent modsatte sig en genforening, skriver magasinet The Economist.

Frankrigs præsident, François Mitterrand, delte angiveligt Thatchers bekymring, men erkendte, at en genforening var uundgåelig, mens Italiens premierminister, Giulio Andreotti, med brug af en populær talemåde fastslog, at han elskede Tyskland så højt, at han "foretrak det, dengang der var to af dem".

Trods reservationerne blandt lederne i de tre store lande, har genforeningen været en "bragende" succes, skriver The Economist.

- Østtyskerne er blevet befriet fra kommunismen, og med bare tre forbundskanslere i tre årtier, har det nye Tyskland været stabilt og pragmatisk. Det har stået i spidsen for udvidelsen af EU mod øst og skabelsen af euroen, skriver magasinet.

Den tyske regeringskommissær for Tysklands delstater i det tidligere Østtyskland, Marco Wanderwitz, mener, at de tidligere forskelle mellem de to lande er blevet udjævnet.

- Siden 1990 er de to Tysklande på mange måder blevet meget mere ens. Der er flere ting, vi har til fælles, end ting, der splitter os, siger han til The Economist.

Men hvad siger befolkningen? Ifølge en rundspørge mener omkring to tredjedele af tyskerne, at genforeningen endnu ikke kan sige at være helt fuldført, fordi forskellene på at bo i øst og vest fortsat er store.

Adspurgt om genforeningen har været en succes, svarer 60 procent ja, mens 29 procent har den modsatte opfattelse.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Årsdagen bliver lørdag officielt fejret med en ceremoni, der i år finder sted i Potsdam omkring 25 kilometer sydøst for hovedstaden Berlin. Både forbundskansler Angela Merkel og præsident Frank-Walter Steinmeier deltager.