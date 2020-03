Artiklen: Tysk regering er enig om krisepakke for 156 milliarder euro

Tysk regering er enig om krisepakke for 156 milliarder euro

En hidtil uset stor hjælpepakke skal hjælpe Tyskland med at komme helskindet gennem coronaviruskrisen.

Den tyske regering er mandag nået til enighed om en rekordstor økonomisk hjælpepakke i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Det skriver flere tyske medier - herunder Süddeutsche Zeitung og Bild.

Pakken har en værdi på 156 milliarder euro, skriver flere tyske medier. Det svarer til 1165 milliarder kroner. Ifølge Bild er der tale om hidtil uset stor hjælpepakke.

Støtten skal hjælpe både selskaber, ansatte og familier med at begrænse konsekvenserne af coronavirusudbruddet.

Pakken ventes at blive stemt igennem i parlamentet i slutningen af ugen.

En del af pakken indebærer blandt andet, at små virksomheder og selvstændige som eksempelvis kunstnere skal kunne modtage et tilskud på 15.000 euro - 112.00 kroner - over tre måneder.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, deltog i mandagens ministermøde over telefon. Merkel er i karantæne, efter at hun fredag blev vaccineret mod pneumokokker af en læge, der er smittet med coronavirus.

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, siger mandag, at forbundskansleren har det fint og er i stand til at arbejde hjemmefra.