Tyskland truer med sanktioner efter Navalnyj-forgiftning

Der kan være sanktioner på vej mod Rusland, efter at lederen af oppositionen i landet, Aleksej Navalnyj, for få uger siden blev syg under en flyvning.

Ifølge Tyskland, hvor han blev fløjet til for at få behandling, blev han forgiftet med nervegiften Novitjok. Den er udviklet af Ruslands militære efterretningstjeneste.