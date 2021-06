Tyskland sigter knivbevæbnet mand for tre drab og seks drabsforsøg

En mand, der fredag gik amok med en kniv i den sydtyske by Würzburg i delstaten Bayern, er lørdag blevet sigtet for tre tilfælde af drab og seks tilfælde af drabsforsøg.

Advokaten siger efter at have talt med sin klient, at der ikke umiddelbart er tegn på, at der var et islamistisk motiv bag fredagens knivangreb.

Men Schrepfer tilføjer, at hans klient "ikke har sagt noget om hændelsen".

Manden dræbte tre og sårede seks andre, inden politiet skød ham i benene.

Alle de tre dødsofre er kvinder, oplyser tysk politi lørdag.

Angrebet skete i et varehus i Würzburg, hvor gerningsmanden havde spurgt efter knive. Da ekspedienten viste ham hen til knivene, tog han en og stak hende ned. Hun blev dødeligt såret.

Derpå dræbte gerningsmanden to andre kvinder i forretningen, inden han fortsatte ind i en bank og ud på gaden, hvor han stak flere mennesker ned. Det viser den foreløbige efterforskning.

Fredag oplyste bayerske myndigheder, at det drejer sig om en 24-årig mand med somalisk baggrund. Han kom til Tyskland i 2015.

Indtil for nylig var han patient på en psykiatrisk afdeling.

Manden er lørdag blevet varetægtsfængslet. Trods skudsår i benet kan han godt placeres i et almindeligt fængsel, tilføjer advokaten.

Det var politiet, der skød ham i benene for at stoppe ham, da han fredag eftermiddag var gået til angreb med en kniv midt i Würzburg.

Inden da havde flere forbipasserende forsøgt at stoppe ham.

Et øjenvidne filmede gerningsmanden, mens han angreb. Optagelserne viser den 24-årige somalier med bare fødder og iført grå bukser og en beigefarvet trøje.

I hånden holdt han en kniv, der var omkring 20 centimeter lang.

Angrebene fandt sted ved Barbarossaplatz, en central plads i Würzburg. Byen ligger sydøst for Frankfurt i delstaten Bayern. Den har 127.000 indbyggere.

Politiet modtog et alarmopkald klokken 17 lokal tid. Her lød det, at en mand helt uden grund angreb fodgængere