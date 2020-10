Tyskland passerer 10.000 nye smittetilfælde for første gang

Det er væsentligt højere end de 7830 nye tilfælde, som blev registreret i Tyskland fredag i sidste uge, og som indtil i dag var det hidtil højeste antal under pandemien.

Onsdag meldte RKI om 7595 nye smittetilfælde. Senere torsdag regner instituttet, der følger udviklingen i coronapandemien, med at holde et pressemøde om situationen.

I lighed med mange europæiske lande har Tyskland oplevet en stejl stigning i antallet af covid-19-tilfælde de seneste uger.

Med udsigt til en genopblussen har myndigheder strammet tiltag for at bremse tendensen med en opadgående smittekurve. Det er gjort blandt andet ved at forbyde større grupper af mennesker at forsamle sig.

På lokalt plan er der også indført restriktioner. I Berlin er der for eksempel påbud om at bære mundbind på visse af hovedstadens mest travle gader.

Forbundskansler Angela Merkel opfordrede lørdag befolkningen i Tyskland til at skære ned på sociale begivenheder og i stedet tilbringe mere tid derhjemme.

- Hvordan vinteren bliver, hvad vores jul vil blive, det bliver afgjort i dagene og ugerne, som kommer, advarede Merkel.

Siden udbruddets begyndelse er der registreret næsten 381.000 tilfælde af covid-19 i Tyskland samt 9875 coronarelaterede dødsfald.