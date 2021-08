Tyskland overvejer at droppe gratis covid-test til borgerne

Vaccinationer er tilgængelige for alle, og derfor overvejer Tyskland at fjerne mulighed for gratis test.

De tyske borgere kan miste muligheden for at blive testet gratis for covid-19.

Den tyske regering overvejer nemlig at droppe tilbuddet om gratis test i oktober, skriver det tyske medie RND ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge RND viser et beslutningsgrundlag, som tirsdag blandt andet skal diskuteres mellem forbundskansler Angela Merkel og lederne i landets delstater, at man overvejer at fjerne muligheden. Den 10. oktober nævnes som skæringsdatoen i udkastet.

- Givet at vaccinationerne er tilgængelige for alle borgere, er det ikke længere nødvendigt, at den føderale regering, og dermed skattebetalerne, tager udgifterne for alle test, står der i udkastet.

Ifølge RND fremgår det desuden af udkastet, at ikke-vaccinerede skal forpligtes til at blive testet for covid-19.

Eksempelvis vil man skulle have en nylig test, hvis man som ikke-vaccineret skal ind på et hospital, plejehjem, restaurant eller til offentlige arrangementer.

Her fremgår det dog også, at reglen om test kan suspenderes i delstaterne, hvis forekomsten af smittede er på et endnu ikke defineret tilpas lavt niveau.

Cirka 63 procent af tyskerne har fået første stik, mens 55 procent er færdigvaccineret.

Men vaccinationskampagnen har tabt tempo, skriver TT.

Det har i den seneste periode været rygtet, at regeringen ville foreslå at droppe gratis test. I slutningen af juli skrev den tyske avis Bild, at flere ministre i Merkels regering så en mulighed for at løse to udfordringer, nemlig ved både at mindske statens udgifter og øge vaccinationstilslutningen.

I udkastet fremgår det dog også, at personer, som ikke kan vaccineres mod covid-19, stadig skal have mulighed for at blive testet gratis. Det gælder også for børn og unge under 18 år.