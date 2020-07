Tyskland ophæver rejseforbud til Sverige som det sidste i Europa

Tyskland har fjernet rejseforbuddet til Sverige, efter at antallet af nye coronatilfælde er faldet siden begyndelsen af juli.

Alle grænseovergange er åbne i Tyskland, og borgere fra EU og Schweiz skal ikke have en tilladelse til at komme til Tyskland, oplyser det tyske udenrigsministerium.

Samtidig vil Sverige fra onsdag fjerne rejserestriktioner for Tyskland, Polen og Andorra.

Sverige har været hårdt ramt af coronapandemien sammenlignet med nabolande som Tyskland, Norge og Danmark. Sverige har bekræftet i alt 5545 dødsfald blandt coronapatienter.

Det svarer til 54,2 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning er der i Danmark registreret 10,5 coronadødsfald per 100.000 indbyggere og 10,9 coronarelaterede dødsfald per 100.000 indbyggere i Tyskland.

Sveriges minister for udenrigshandel, Anna Hallberg (S), kritiserede tidligere denne uge de lukkede grænser til de omkringliggende lande, særligt de nordiskes.

Hun påpegede, at samarbejdet mellem de nordiske lande var blevet hårdt ramt på grund af pandemien og de forskellige landes håndtering.

- Vi har arbejdet for, at grænserne ikke skal kunne mærkes i hverdagen. Nu er grænserne så tydelige, og det er meget bekymrende, sagde Hallberg.

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Sverige, da nabolandet ikke opfylder kriterierne for lave smittetal.

Regionerne Blekinge, Kronoberg, Skåne og Västerbotten er dog undtaget.

Fredag valgte Norge at følge i Danmarks fodspor og give grønt lys for rejser til og fra Blekinge, Kronoberg og Skåne.

De lempede rejseregler vil træde i kraft onsdag og gælde foreløbig 14 dage derefter.