Tyskland ophæver kontrol ved grænsen til Danmark 15. juni

Tysklands indenrigsminister siger, at grænsekontrollen ophæves til Danmark, Schweiz, Frankrig og Østrig den 15. juni. Det skriver Reuters.

Han tilføjer, at den tyske forbundsregering vil tage beslutningen op til fornyet overvejelse, hvis coronakrisen forværres.

- Fra den kommende tirsdag vil situationen i vid udstrækning atter være normal ved de tyske landegrænser. EU-borgere og schweizere vil derefter uhindret - unde kontrol og uden karantæneregler - kunne rejse ind i Tyskland, siger Seehofer, som onsdag orienterede forbundsregeringen om de planlagte ændringer.

I næsten alle de tyske delstater er der stadig gældende forpligtelser om en karantæne ved indrejse fra lande, hvor der er registreret over 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i de syv dage, som er gået forud for indrejsedagen.

Dette har været tilfældet i Sverige i den seneste uge.

Seehofer siger også, at Tyskland forlænger eksisterende regler for statsborgere, der ikke er fra EU og ønsker at komme ind i Tyskland. Disse regler er forlænget indtil udgangen af juni.

Tyskland lemper også restriktioner for sæsonarbejdere. Disse regler blev strammet for at hindre udbredelse af coronasmitte.

- Vi kommer også til at imod migranter, som er blevet reddet i Middelhavet, og som befinder sig i Italien og Malta, siger Seehofer.

Tyskland har taget imod migranter fra de to lande tidligere, men som følge af pandemien er det ikke sket i en periode.

Den tyske minister fastslår onsdag, at den nuværende situation er mindre alvorlig for Tyskland. Han siger ikke, hvor mange migranter Tyskland vil tage imod fra de to lande.