Tyskland og Sverige afsætter enorme milliardbeløb i virushjælp

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, siger, at hans regering vil hjælpe de tyske virksomheder med ubegrænsede kreditprogrammer for at modgå coronavirus-krisen.

- Der er ikke nogen øvre grænse for den kredit, som (statsbanken) KfW vil tilbyde. Det er det allervigtigste budskab, siger han ifølge AFP.