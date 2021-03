Tyskland og Schweiz aflyser store festivaler grundet corona

Blandt de aflyste festivaler er Rock am Ring i den tyske delstat Rheinland-Pfalz, Rock im Park i Nürnberg og den schweiziske Greenfield Festival.

Det oplyser arrangøren, Eventim Live i Hamburg, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

- Det var meningen, at 2021 skulle være en sommer med genforeninger, og festivalarrangører har lagt meget arbejde og tid i hygiejne og tiltag med smittekontrol, siger administrerende direktør for Eventim Live Frithjof Pils ifølge dpa.

- Men i betragtning af den fortsatte epidemisituation og de dertil knyttede krav har vi nu med et tungt hjerte måttet indse, at festivaler i denne størrelsesorden ikke er mulige at gennemføre på nuværende tidspunkt.

Som følge af coronapandemien blev festivalerne også aflyst sidste år.

Efter planen skal Rock am Ring og Rock im Park nu i stedet gennemføres i juni 2022. Der er endnu ikke bekræftet nogen planer for de andre aflyste festivaler.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er den tyske Hurricane Festival ligeledes blandt de aflyste begivenheder.

Eventim Live oplyser, at indehavere af en billet til 2021 får mulighed for at bytte den til en billet til næste år.

I løbet af de seneste måneder er andre store, europæiske festivaler ligeledes blevet aflyst på grund af pandemien. Det gælder blandt andet legendariske Glastonbury i det sydvestlige England.

Herhjemme er det endnu for tidligt at sige, om store begivenheder såsom festivaler og folkemøder kan finde sted til sommer.

Det fortalte kulturminister Joy Mogensen (S) på et samråd om emnet torsdag i sidste uge.

Hun gentog samtidig sit budskab om, at eksempelvis festivaler og andre begivenheder, hvor mange mennesker samles hen over sommeren, bør fortsætte med at "planlægge forsigtigt".

Foreløbigt har kun et par mindre danske festivaler - Gutter Island og Tange Sø Festival - opgivet at gennemføre i 2021.

Imens har Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg - to mastodonter i Danmark - endnu ikke opgivet håbet.