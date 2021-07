Tyskland og Danmark er foruroliget over EU-syn på atomkraft

I et brev sendt i sidste uge til EU-Kommissionen erklærer landene sig bekymrede over, at EU-Kommissionens forskningscenter mener, at atomkraft ikke er mere skadeligt end energi fra sol og vind.

- Vi er foruroligede over at læse synspunktet fra Det Fælles Forskningscenter, at der ikke er tegn på, at atomkraft, som er en højrisikoteknologi, er mere skadeligt for helbred og miljø end andre energiformer som vind- og solenergi, skriver de fem lande.

De fem lande spiller med brevet ind i en diskussion om EU's taksonomi for bæredygtige investeringer. Taksonomi skal forstås som en klassificeringsliste for bæredygtige investeringer. Den diskussion splitter unionen i to.

Taksonomien fastsætter, hvad der er en grøn investering. Det er håbet, at den kan mobilisere store private investeringer, der skal sætte fart i den grønne omstilling.

I brevet, der er underskrevet af klimaminister Dan Jørgensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S), påpeges det, at der er "alvorlige" mangler eller fejl i forskningscentrets (JCR) rapport om taksonomi.

Rapporten blev offentliggjort i begyndelsen af april.

For det første ser JCR ifølge de fem lande helt bort fra risikoen ved atomulykker og konsekvenserne deraf. Den seneste store ulykke var i Japan i 2011.

For det andet siger de fem lande, at radioaktivt affald udgør et endnu uløst problem, som også er i strid med aftalen om ikke at pålægge fremtidige generationer "urimelige byrder".

Ud over Tyskland og Danmark har også Spanien, Østrig og Luxembourg underskrevet brevet. Af de fem lande benytter Spanien og Tyskland fortsat atomkraft.

Tyskland har meddelt, at de sidste reaktorer vil blive lukket allerede næste år. Spanien vil lukke for atomkraft senest i 2035.

Andre steder i EU er medlemslande i gang med at bygge eller renovere reaktorer. Det gælder Frankrig og en del lande i Østeuropa.

Disse lande med Frankrig i spidsen har lagt mange kræfter i at gøre atomkraft til en del af taksonomien.

Argumentet er, at atomkraft er den eneste realistiske vej til at opnå klimaneutralitet. Udledningen af CO2 fra atomkraft er meget lille.

Tyskland og de fire andre lande skriver i brevet, at mange kendte investorer er uvillige til at involvere sig i atomkraft på grund af de usikkerheder, der er forbundet med energikilden.

- Vi er bekymrede over, at inkluderer man atomkraft i taksonomien, vil det skade dens integritet og troværdighed og dermed den nytteværdi, skriver de.

EU-Kommissionen har udskudt beslutningen om atomkraft i taksonomien. To ekspertgrupper har for nylig videresendt deres holdning til spørgsmålet.

Kommissionen skal finde et kompromis.