Tyskland og Belgien får to år i FN's Sikkerhedsråd

Indonesien vandt fredag over Maldiverne i en kampafstemning om en af pladserne i FN's Sikkerhedsråd og er dermed i det mest magtfulde organ i verdensorganisationen fra den 1. januar.

Det meddeler formanden for FN's Generalforsamling, Miroslav Lajcakgev, efter en hemmelig afstemning, hvor FN's 193 medlemslande deltog.

De fire lande, som blev valgt ind uden kampvalg, fik alle 180 stemmer.

Indonesien, som er verdens mest befolkningsrige muslimske land, har været med i Sikkerhedsrådet tre gange tidligere.

Ved afstemningen vandt Indonesien over Maldiverne, som er et lille ørige i Det Indiske Ocean. Maldiverne har aldrig været med i Sikkerhedsrådet. Afstemningen endte 144 stemmer mod 46 til indonesernes fordel.

Belgien og Tyskland opnåede at få de to pladser, som er afsat til gruppen Vesteuropa og andre. Det skete, efter at Israel trak sig.

Sikkerhedsrådet har fem permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - som alle har vetoret.

Ti andre medlemslande vælges af Generalforsamlingen for en periode på to år. Fem lande vælges hvert år.

En plads i Sikkerhedsrådet er en enestående mulighed for mindre lande til at vinde indflydelse på dybe og komplekse konflikter fra krigene i Syrien, Yemen og Sydsudan over atomtrusler fra Nordkorea til angreb fra ekstremistiske jihadister i Islamisk Stat og al-Qaeda.