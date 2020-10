Tyskland melder om positive tal for eksporten

Tysk eksport stiger mere end ventet i august, og det giver håb om et solidt tredje kvartal.

Det har stor betydning for dansk økonomi. Tyskland er Danmarks største eksportmarked.

Den sæsonkorrigerede fremgang i august var på 2,4 procent efter en 4,7 procents fremgang i juli, viser opgørelsen fra Tysklands statistiske kontor.

Et økonomisk panel sammensat af Reuters havde ellers kun troet på, at både eksporten og importen ville stige med 1,4 procent i august.

- Eksporten har høstet de lavthængende frugter de seneste måneder, lyder vurderingen fra økonomen Thomas Gitzel fra VP Bank.

- Det værste er bag os, men det betyder ikke, at tysk økonomi er immun over for kortvarige tilbageslag, vurderer han.

Den tyske eksport til Kina er fra august sidste år til august i år faldet med 1,1 procent. Særligt hårdt ramt er eksporten til USA, der som følge af coronakrisen drattede med godt 21 procent.