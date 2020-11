Artiklen: Tyskland lukker ned for at redde julen

Store dele af Tysklands offentlige liv står nu stille for at bremse coronasmitten. Det samme sker andre steder i Europa. Flere steder er der vrede og uenighed.

Mange tyskere i byer som München og Berlin benyttede i weekenden chancen for at spise ude og skylle lidt Bier vom Fass ned for sidste gang i lang tid.

For i den næste måned står tyskerne igen over for restriktioner, vi normalt ikke ser i den vestlige demokratiske verden.